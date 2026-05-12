○オエノンＨＤ [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の2.66％にあたる150万株(金額で7億9500万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月13日から10月30日まで。 ○ドリコム [東証Ｇ] 発行済み株式数(自社株を除く)の5.3％にあたる152万4000株(金額で5億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月13日から27年5月12日まで。 ○クレハ [東証Ｐ] 発行済み株式数の19.4％にあたる970万株の自社株