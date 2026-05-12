―消費者の選別厳しさ増しバリューアップが重要、26年度税制改正も追い風― 中東情勢の緊迫化が住宅市場にも影響を及ぼしている。ＴＯＴＯ [東証Ｐ]では4月、システムバス・ユニットバスの新規受注を停止（現在は再開）したが、フィルム接着やコーティングに使われるナフサ由来の建材が不足していることが要因だった。ナフサ由来の建材の値上げや供給停滞は続いており、分譲価格の上昇や工期の遅れな