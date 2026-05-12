6月3日で雲仙・普賢岳の大火砕流から35年を迎えます。 この春、警察学校に入校した新人警察官が災害現場を訪れ、当時の被害などを学ぶと共に犠牲となった人に祈りを捧げました。 （雲仙普賢岳記念館 杉本 伸一 館長） 「警察官が(住民らを)逃がそうと懸命に広報した。広報したことで自らも命を落とされた」 大火砕流に巻き込まれた警察車両などを見学した県警の初任科生35人。 災害を風化させず、警察官の任