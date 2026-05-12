4月から始まった「自転車の青切符制度」。大阪府内での1か月間の違反は267件でした。 スマートフォンなどを見ながらの「ながら運転」で1万2000円、「信号無視」だと6000円の反則金が課される自転車の青切符制度。 警察官が、ながら運転や信号無視など自転車の交通違反を見つけた場合、基本的には「指導警告」が行われますが、それに従わない場合や、交通事故の原因となるような悪質・危険な場合には青切符が交付され