フランスで現地時間5月12日に開幕する世界三大映画祭のひとつ、「第79回カンヌ国際映画祭」のカンヌ・クラシックス部門に、黒澤明監督のデビュー作『姿三四郎』（1943年）が選出された。【画像】今回のカンヌ、主要部門で上映される日本作品本作は、主人公の青年・三四郎（藤田進）が柔道に魅せられ、柔道家として成長していく姿を描く。映画祭公式サイトでは、「日本の伝統社会を背景に、“生きる意味”や自己鍛錬、他者への