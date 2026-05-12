バレーボールの関東大学男子1部リーグの日本体育大が春季リーグ戦で「サイン盗み」を行っていたことが12日、分かった。関東大学連盟は8日に日体大にスポーツ精神に反する行為があったと発表したが、詳細は明らかにしていなかった。