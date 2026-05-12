機械部品大手の日本精工とNTNは12日、経営統合に向けた基本合意書を締結したと発表した。主力商品である回転軸の摩擦を軽減する「ベアリング（軸受け）」でそれぞれ世界3、4位を誇ると説明しており、統合が実現すれば首位レベルに躍り出る。2027年10月に共同持ち株会社を設立する想定で、社長は日本精工、会長はNTNが指名する。東京都内で記者会見したNTNの鵜飼英一社長は「日本発のベアリングで世界競争に打ち勝っていく」と