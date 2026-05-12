覚書に調印した島津製作所の山本靖則社長＝12日午後、川崎市島津製作所と理化学研究所は12日、2030年に秒を再定義する予定の国際機関「国際度量衡局」と、超高精度の「光格子時計」の研究や実証で協力するための覚書に、川崎市の同社施設で調印した。同社は昨年、理研や東京大の研究を基にした光格子時計を発売しており、秒の再定義での活用に向け議論を開始する。調印式後の記者会見で、光格子時計を考案した香取秀俊東京大教