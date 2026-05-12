＜大相撲五月場所＞◇三日目◇12日◇東京・両国国技館【映像】腕太っ！“ただならぬ”ガタイのプロレスラー（アップ）人気力士が土俵を降り、西の花道を下がっていく姿を中継カメラが追いかけるように映し出すと、すれ違うように一瞬だけ映り込んだ「あまりにゴツい人物」がネット上で大きな話題を呼び「力士並みに強そう」「通路付近にゴツいの映ってるなぁ…」「腕太っ」などの反響が相次いだ。注目のシーンは前頭十枚目・朝