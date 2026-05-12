ロバーツ監督が明言米大リーグ、ドジャースは11日（日本時間12日）、本拠地ジャイアンツ戦に3-9で敗れた。大谷翔平投手は「1番・DH」で先発も5打数無安打。打撃で不振にあえぐ中、試合後に飛び込んだ一報に、ネット上の日本ファンからは納得の声が相次いだ。大谷はこの日のジャイアンツ戦も5打数無安打で打率.233。4月26日（同27日）のカブス戦を最後に11試合本塁打がない。5月の打撃成績は36打数4安打で打率.111と、打撃面に