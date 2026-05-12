大相撲夏場所３日目（１２日、東京・両国国技館）、大関霧島（３０＝音羽山）が幕内藤ノ川（２１＝伊勢ノ海）を退けて初日から３連勝。２年ぶりに大関復帰を果たした場所で、好スタートを切った。取組の途中で藤ノ川の左足が土俵から出たが、審判の手が挙がらずに勝負が続行するハプニングが発生。それでも霧島は力を緩めず、最後は上手投げで相手を転がした。決まり手は「上手投げ」とアナウンスされたが、その後に「寄り切り