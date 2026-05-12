ボートレースからつの「唐津ミニット開設２２周年記念」は１２日、予選最終日となる３日目が行われた。今節、アグレッシブなレースぶりが目を引く門間雄大（３５＝東京）が、準優の波乱の使者となるか。「回らなくなって重過ぎた。舟が向かなかった」と３日目の手応えはもうひとつ。それでも「行き足や伸びは、今のトルクくらいがちょうどいい。今のいい伸びを残しつつ、レース足を求めたい」と調整の方向性は定まっている。