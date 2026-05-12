山田杏奈主演の映画『NEW GROUP』より、ピエール瀧演じる“謎の校長”が異様なカリスマ性を放つ場面写真が解禁された。【写真】ピエール瀧演じる“謎の校長”の場面カット本作は、商業映画監督デビュー作『みなに幸あれ』がスマッシュヒットとなった下津優太監督の劇場公開第2作。組体操という「集団行動」における人間の行動心理の根底を、コミカルかつシリアスに描き出すSFサイコエンターテインメントだ。主演を務めるのは