大竹まこと（76）がパーソナリティを務めるラジオ番組『大竹まこと ゴールデンラジオ！』（文化放送）。月曜から金曜まで様々なゲストを招いて時事問題などを扱う番組だが、5月11日の放送回でゲスト出演者による不適切発言が波紋を呼んでいる。午後1時から放送された番組コーナー「メインディッシュ」では、5月1日に著書『AIは人間を殺さない、飼い殺す 全体主義という心地よい檻』（ベスト新書）を発売した作家・適菜収氏がゲスト