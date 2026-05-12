俳優・東出昌大の関西初となる冠番組、大阪・ＡＢＣテレビ「東出昌大の野営デトックス」（月曜・深夜０時）の第２回が１１日（１２日未明）に放送され、初回に続いて、２１年東京五輪柔道男子１００キロ級金メダルのプロレスラー・ウルフアロンが、昨年末にプロレスラーへの転身を果たしたタレント・フワちゃんとともにゲスト出演。ウルフは東出、フワちゃんの活動休止を振り返り、昨今のキャンセル・カルチャーを批判した。野