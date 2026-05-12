◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）華々しい船出には、まだ続きがある。橋田調教師は開業１９日目にアイサンサン（牝４歳、栗東・橋田宜長＝よしたけ＝厩舎、父キズナ）で愛知杯を勝利。１９８４年のグレード制導入以降、最速で重賞制覇を成し遂げ、今度は８４年以降で史上２位となる開業７４日目のＧ１制覇を狙う。東京マイルは１戦１勝（昨年１０月の鷹巣山特別）。「先行馬