◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（１２日・岐阜）巨人の戸郷翔征投手が広島戦で今季２度目の先発。４回に満塁のピンチから２点を失った。初回、先頭・大盛にいきなり右前安打を浴びて、３番・小園、４番・坂倉には２者連続四球を与え１死満塁とピンチを。ここで５番・モンテロをスライダーで空振り三振。６番・持丸には１４９キロ直球を投げ込んで空振り三振。３１球を要しながらピンチを切り抜け、「よっしゃ！」と声を上げ