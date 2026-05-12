メ～テレ（名古屋テレビ） JR東海が、中央線に導入する予定の新型特急車両を公開しました。 公開されたのは、特急「しなの」に使用されている「383系」の後継「385系」です。 グリーン車はバックシェル式の3列シートとなっていて、生地は北アルプスの朝焼けと長野県の花であるリンドウを表現しています。 普通車の座席は木曽の森林を表現しています。 「振子制御技術」が進化していて、車両に搭