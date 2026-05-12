◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―中日（１２日・横浜スタジアム）上半身のコンディション不良から復帰した筒香嘉智内野手（３４）が３回１死、左中間に二塁打を放ち、４月１６日のヤクルト戦（神宮）以来、２６日ぶりにスコアボードへ「Ｈ」ランプをともした。「３番・一塁」で登録即、スタメン出場。中日の先発左腕・金丸夢斗とのマッチアップ。カウント１ボール２ストライクからの４球目、低めの１４９キロストレートを仕留