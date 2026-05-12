◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（１２日・岐阜）広島・田村俊介外野手が貴重な同点打を放った。１点ビハインドの４回１死満塁、巨人・戸郷の変化球を右前に運んだ。この日今季初めて１軍に昇格。即スタメン起用に応える同点打だ。続く床田の二ゴロの間に勝ち越し点が入り、逆転に成功した。