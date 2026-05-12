◆大相撲▽夏場所３日目（１２日、両国国技館）２３年夏場所以来、１８場所ぶりに関取に復帰した西十両１４枚目・炎鵬（伊勢ケ浜）が、東幕下筆頭・貴健斗（湊川）を押し出して、初日から３連勝とした。「考えていたことがあったが、その通りにいかなかった。それでも我慢して取れた」と振り返った。関取に復帰して、久しぶりに３日連続で本場所での相撲を取ったことについては「ちょっとずつ疲れもたまってくると思うので、