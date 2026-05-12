高松市が開示した文書現地確認で撮影した写真 旧香川県立体育館の解体工事を巡り、「アスベスト調査が不十分ではないか」と通報があったことを受け、高松市などが現地確認を行っていたことが分かりました。法律で義務付けられている解体元請業者による事前調査は適切に行われているとする一方、解体設計図書には記載がなかったアスベストも確認されました。 香川県は2026年2月、解体工事前の調査で想定されていなかっ