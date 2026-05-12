御津中学校3年／赤木未来さん（14） 中学女子ソフトボールの都道府県対抗で日本一に輝いた岡山県選抜。キャプテンの赤木未来さんは、誰よりもストイックにソフトボールと向き合っています。 岡山市を拠点に活動する中学生女子ソフトボールチーム「岡山エンゼルス」の赤木未来さん。 50m走は6.6秒。俊足を生かしたプレーと勝負強いバッティングでチームを引っ張っています。遠投