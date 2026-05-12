スポーツ放送専門局「ESPN」が報じた北中米ワールドカップ（W杯）での活躍が期待されるコロンビア代表MFハメス・ロドリゲスだが、去就が不透明な状況となっている。スポーツ専門放送局「ESPN」は「ハメス・ロドリゲスはどこに行くのか？今後の進路は未定のまま」との見出しで報じた。レアル・マドリードやバイエルンで活躍したハメスは現在34歳。昨年12月限りでクラブ・レオン（メキシコ）を退団。無所属の期間も経験したが、