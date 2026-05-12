北陸新幹線の福井県敦賀と新大阪の間は、今も着工に至っていません。1日も早い整備を求めて、新田知事など北陸3県の知事がきょう、東京で国土交通省や与党に要請を行いましたが、ルートをめぐっては各県の立場の違いも表れました。北陸新幹線の整備促進に関する要請は、富山県の新田知事のほか、石川県の山野知事と福井県の石田知事が合同で行いました。今年に入って就任した石川・福井両県の知事が、新幹線についての北陸3
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