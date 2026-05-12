俳優の高橋英樹（81）が12日、自身のブログを更新。声帯の手術を受けた娘でフリーアナウンサーの高橋真麻（44）に言及した。「真麻の声帯よ！善くなあれ！」と題したブログを更新。「真麻の術後検診に奥さんが一緒に行きました」と報告し、「声帯の回復は早いようで、、、少し安心しました」と順調な回復に安堵（あんど）したことをつづった。「ゆっくりゆっくりの回復となるようですが、、早く！善くなりますように！」と続