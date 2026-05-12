ボートレース平和島の「BOATBoyカップ」が12日に開幕した。初日、乗りっぷりの良さが光っていた一人が渡辺崇（38＝福岡）だ。初日は4号艇の5Rに登場した渡辺。4コースカドからコンマ13のトップスタートを踏み込んだ。1マークは1つ内の荒木颯斗が伸び返してきたため、捲り差しにスイッチ。突き抜けに成功し、白星発進に成功した。「久しぶりにいいスタートが行けました。気持ち良かったです」と白い歯がこぼれた。だが、すぐ