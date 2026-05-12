歌舞伎俳優の市川團十郎（48）が、13歳の長男・勸玄の最新ショットを披露し、「ママにほんとよく似てます」「手足ながっ、イケメンね〜」など多くの反響が寄せられている。【映像】「麻央さんにそっくり」勸玄の姿これまでもInstagramで、14歳の長女・麗禾、13歳の長男・勸玄との日常を発信してきた團十郎。キッチンで仲良くクッキーを作る姿や自宅で稽古に励む様子、「お二人とも麻央さんにそっくり」と話題になった和服姿の2