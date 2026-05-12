手早く回収して脱出できる可能性の研究アメリカ海軍の第21航空試験評価飛行隊は、米本土東海岸のメリーランド州にあるパタクセント・リバー海軍航空基地にて、CH-53K「キングスタリオン」輸送ヘリコプターを使った実証試験を行いました。【映像を見る】キングスタリオンがキングスタリオンを吊り下げる様子です！試験の内容は、CH-53Kで“別のCH-53K”を吊り上げるという規格外のもの。実施されたのは2026年4月で、公式Xにて5