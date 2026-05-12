クマ被害についてです。山形県内では連日、クマの出没が相次いでいます。今月に入ってから、県内では少なくとも３人がクマに襲われたことが分かり、異常事態となっています。 【写真を見る】【動画】異常事態...県内でクマによる人身被害相次ぐどんな状況でクマに襲われた？ 万が一の事態に備え出来ることは？ 専門家を取材 「自分は大丈夫」と過信せずに備えを （山形） どんな状況でクマに襲われたのか、どんなことを心