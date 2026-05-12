のり面が崩れ一部が全面通行止めとなっている長崎市以下宿町の国道について、県は通行が可能になるまで2週間ほどかかるとの見通しを示しました。 5月9日夜、長崎市以下宿町の国道499号沿いののり面が、高さ約27メートル、幅約20メートルにわたって崩れ、付近の500メートルは全面通行止めになっています。 県は仮設の防護柵設置など安全対策を施した上で通行止めを解除するまで、約2週間かかると