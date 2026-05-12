人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年5月13日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）家でのんびりしよう。趣味や創作活動で１日が充実するはず。11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）人間関係の整理を。マイナスになる人とは縁を切りたいところ。10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）忙しい1日