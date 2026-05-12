言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、暑い季節に気になる肌の状態やイタリア料理などで活躍する粉の種類など、3つの言葉を選びました。日常の悩みから食の知識、社会的な用語まで、共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。あ□□□□りなに□□のヒント：本物をまねて作られた正真正銘ではない物を思い浮かべ