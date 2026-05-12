今井は次回登板で復活をアピールできるだろうか(C)Getty Images右腕の疲労により戦列を離れていたアストロズの今井達也が、現地時間5月12日のマリナーズ戦で復帰を果たす。およそ1か月ぶりとなる公式戦マウンド、本拠地でのゲームでの登板はこれまで以上に大きな注目を集めることになる。【動画】え？逆方向に変化？「正統派ではない」今井のスライダーを見るメジャー1年目、ここまで3度の先発での成績は、1勝0敗、防御率7.2