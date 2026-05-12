俳優の北村匠海さんは5月11日、自身のInstagramを更新。「神様」と敬う人気俳優の写真を公開し、反響を呼んでいます。【写真】北村匠海が“神様”と敬う人気俳優「名前の通り神様ですね」北村さんは、出演中のドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系）のオフショットを投稿。俳優の神木隆之介さんがアップになった写真を「神様です」と紹介しました。北村さんのカメラに向かって神木さんがピースサインをしていると思うとほほ