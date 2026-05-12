CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 100マイボイスコムは、4回目となる「個食」に関するインターネット調査を4月1日〜7日に実施した。家でひとりで食事をする状況や理由、少量タイプ食品の利用状況などについて聞いた。その結果、家でひとりで食事をする場面は「平日の昼食」が同居者がいる人の4割弱、「平日の朝食」が3割強となった。同居者がいても、家での夕食時に各自違うメニューを食べることがある人は3