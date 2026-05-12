シチズン上腕式血圧計「CHUN390C」シチズン・システムズは、シンプルなボタン操作で同社独自のスマートフォン専用アプリ「Health Scan（ヘルススキャン）」と接続できる、Bluetooth搭載のシチズン上腕式血圧計および手首式血圧計の2機種を、5月13日から発売する。近年、WHO／ISH（世界保健機関／国際高血圧学会）による国際指針をはじめ、国内外のガイドラインにおいて、血圧は医療機関だけでなく日常生活の中で継続的に管理するこ