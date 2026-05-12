「ミルキー（さくらんぼジュレのパルフェ）袋」不二家は、厳選素材「佐藤錦」を使用したまるでスイーツのような「ミルキー（さくらんぼジュレのパルフェ）袋」を、5月19日から発売する。今年で発売75周年を迎えた不二家のロングセラーキャンディ「ミルキー」から、厳選素材のさくらんぼ「佐藤錦」を使用した商品が登場する。さくらんぼの中でも人気の高い「佐藤錦」のおいしさをぎゅっと詰め込んだ、この季節だけのミルキーをぜひ