中学校部活動の地域移行について、担当者らの研修会が開かれました。 県庁で開催された研修会には県内各市町村の担当者や、学校と地域クラブとの間で調整などを行うコーディネーターなど約80人が参加しました。県教育委員会の担当者が各市町村の取り組み状況や国のガイドラインが示す地域クラブ活動のあり方などを説明しました。その後、グループに分かれて指導者の確保や費用負担の問題など、現状の