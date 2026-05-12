カゴメは、産地や生産者を応援する新たな取り組み「めぐみめぐるAction！」を1月から始動した。この取り組みは、生産者と生活者がともに支え合う仕組みを通じて、持続可能な農業を支えることを目的としている。今回は、宮崎県にゆかりのあるインフルエンサーが、宮崎県のめぐみの魅力を発信し、届ける。また、「野菜生活100」季節限定シリーズから「野菜生活100 本日の逸品 宮崎マンゴーミックス」を6月9日から9月上旬まで期間限定