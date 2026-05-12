フジテレビ・メディア・ホールディングスの清水賢治社長が１２日、都内で囲み取材に応じた。フジ・メディアＤが１２日発表した２０２６年３月期連結決算は、本業の利益を示す営業損益が８７億円の赤字（前期は１８２億円の黒字）に転落。不祥事でスポンサー企業がＣＭ出向を停止したため、影響が出た。認定放送持ち株会社に移行した２００８年以降、初めての営業赤字となった。これについて質問が及んだ清水社長は「確かに認