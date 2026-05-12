他人名義のキャッシュカードで現金を引き出し盗んだ疑いで逮捕された女性が不起訴になりました。中国籍の42歳の女性は他人名義のキャッシュカードで現金約270万円を引き出し盗んだ疑いで2026年3月、警視庁に逮捕されました。東京地検はこの女性について、5月7日付で不起訴処分としました。理由については「証拠関係を見た上で不起訴処分とした」としていて、嫌疑不十分による不起訴とみられます。