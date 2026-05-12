中東情勢悪化への対応を議論する閣僚会議で発言する高市首相（左から2人目）＝12日午後、首相官邸高市早苗首相は12日、6月の原油調達について前年実績の7割以上を確保できるめどが立ったと明らかにした。中東情勢悪化への対応を議論する閣僚会議で述べた。5月は前年実績の約6割を確保したと説明しており、ホルムズ海峡を通らないルートでの代替調達が増える。首相は調達先がアフリカにも広がると話した。政府はこれまで米国や