日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟の北野貴裕会長は12日、連盟内のミーティングで不適切な発言をしたとされる報道について、「不快な思いをされたすべての方々に深くお詫（わ）び申し上げます」との謝罪のコメントを発表した。また、北野氏はJOC（日本オリンピック委員会）の副会長を務めていたが、JOCが12日付で、「北野貴裕副会長より一身上の都合による理事および副会長の辞任届の提出を受け、これを受理した」と発表