【漫画】本編を読む『お母さんのおむつを替えた日ヤングケアラーの見つけ方』（一ノ瀬かおる：著、福田旭：協力/竹書房）は、あまりにも過酷な「孤独な介護」の実態を、ひとりの青年の人生を通して描いたコミックエッセイである。主人公・旭は、幼い頃に父親を亡くし、母親とふたりで生きてきた。母親はお好み焼き屋を営みながら、神仏や先祖の声を聞く「相談役」として周囲から頼られていたが、家計は常に苦しかった。旭は物