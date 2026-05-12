5月1日より配信されている恋愛リアリティ番組『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4。『バチェロレッテ・ジャパン』シリーズといえば、すでに大きな人気を博している「バチェラー・ジャパン」の男女逆転版。独身女性が真実の愛を見つけるため、参加者の男性たちと旅をしていく中で、最後の1人を選ぶ恋愛リアリティ番組だ。そんな同作で、4代目バチェロレッテを務める平松里菜にインタビュー。シリーズ史上最年少となるバチェロレ