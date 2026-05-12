◆第４８回新潟大賞典・Ｇ３（５月１６日、新潟競馬場・芝２０００メートル）＝５月１２日、栗東トレセンセキトバイースト（牝５歳、栗東・四位洋文厩舎、父デクラレーションオブウォー）は、坂路を６５秒１―１４秒９で軽快に駆け抜けた。体をふっくらと見せていて、どっしりした姿が印象的だ。山本助手は「いい感じでしたね。毛づやもいいですし、体調は問題ありません」と笑みを浮かべた。前走の金鯱賞は前で運んだが、１１