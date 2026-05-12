◆大相撲夏場所３日目（１２日、東京・両国国技館）東前頭１５枚目・翔猿（追手風）が西同１５枚目・欧勝海（鳴戸）を突き落とし、無傷３連勝とした。立ち合いで左を差して一気に前に出ようとした相手をいなし、右に動いて突き落とした。支度部屋では「どんどん自分から動けているのがいい。体が動いている」とうなずいた。初日から３連勝は２３年春場所以来、３年ぶりだ。好調の要因について「集中できているからですね。自