茂木外務大臣は、日本を訪れているアメリカのベッセント財務長官と会談し、中国による輸出規制をめぐり経済安全保障面での協力を強化していくことを確認しました。茂木敏充 外務大臣「今回はトランプ大統領の訪中の直前に訪日をいただきました。この機会に3月の日米首脳会談の成果も踏まえた日米協力や地域情勢について意見交換したいと思います」茂木外務大臣とベッセント財務長官による会談は外務省でおよそ20分間おこなわ