福島県の磐越道で高校生ら21人が死傷したバス事故を受け、国が部活動の移動を含めた安全管理に注力していく姿勢を示しました。一方、安全管理をめぐっては地域ごとにばらつきがみられるなど課題もあるようです。福島県の磐越道で高校生ら21人が死傷したバス事故。バスを運転していた若山哲夫容疑者（68）が逮捕されました。事故は部活の遠征先に向かう道中で起きました。事故を受け、きょう、文部科学省の松本大臣は。松本洋平